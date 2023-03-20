الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة طفل سقط فى بئر أسانسير بالمقطم: «عطل به وهو بيلعب»

أسرة طفل سقط في بئر
أسرة طفل سقط في بئر

استمعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، إلى أقوال أسرة طفل سقط في بئر "أسانسير" العقار المقيم به بمنطقة المقطم جنوب محافظة القاهرة.

وقالت أسرة الطفل في التحقيقات إن الطفل المتوفي يبلغ من العمر 8 سنوات، وأنه اعتاد أن يلهو أمام الأسانسير، ويوم الواقعة كان صعد بالأسانسير للهو، ثم عطل وسقط به، مما أدى إلى تهشم رأسه ونزيف داخلي ووفاته في الحال، ولم يتهموا أحدا فى التسبب في الوفاة.

كما طلبت النيابة انتداب لجنة هندسية لمعاينة وفحص الأسانسير، وكتابة تقرير فني.

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بسقوط طفل في بئر أسانسير، بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل، وجار تكثيف الجهود لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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