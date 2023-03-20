الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يستقبل رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة للمجلس

رئيس النواب
رئيس النواب

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  بمكتبه -اليوم- عدداً من رؤساء القطاعات من السيدات بالأمانة العامة لمجلس النواب لتقديم التهنئة لهن بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية وعيد الأم. 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعتزازه وتقديره للدور الفاعل الذي يقمن به السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب بجوار زملائهم من الرجال للنهوض بمسيرة العمل تحت قيادة الأمين العام لمجلس النواب، كما أكد رئيس مجلس النواب أن المرأة شريك  للرجل في مختلف الإنجازات، وأن المرأة المصرية تمتلك كل مقومات التفوق والنجاح والقدرة على تحمل المسئولية وتولي المناصب القيادية بمختلف مؤسسات الدولة. 

كما حرص رئيس مجلس النواب على إرسال برقيات تهنئة بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم لجميع السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب، أعرب فيها عن "أسمى آيات العرفان والتقدير لمنبع الحكمة والتضحية ورمز العطاء وقلب الإنسانية  المرأة المصرية".

ومن جانبهن، أعربت العاملات بالأمانة العامة عن بالغ سعادتهن وتقديرهن للتهنئة الكريمة من جانب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهت العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب الشكر والتقدير للقيادة السياسية لاهتمامها البالغ بتمكين المرأة المصرية والاهتمام بقضاياها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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