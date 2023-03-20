بحوزتهما كمية من مخدر الآيس.. التحقيق مع تاجري مخدرات في الوراق

تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع تاجري مخدرات، لحيازتهما على كمية من مخدر الآيس، في الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما على 107 جرامات من مخدر الآيس، ومبلغ مالي يصل إلى 38 ألف جنيه، وسلاح أبيض.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمان ضبطا بحوزتهما كمية من مخدر الآيس، استعدادًا لترويجها على عملائهما، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكن قسم شرطة الوراق من ضبط تاجري مخدرات، لحيازتهما على كمية من مخدر الآيس، وعقب رصد تحركات المتهمان، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترفا المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.