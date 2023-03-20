نقل جميع المقالب العمومية وإنشاء مدفن صحي وإنشاء مصانع متطورة بالدقهلية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدورة التدريبية والتي تستمر على مدار يومي 20، 21 مارس الجاري للعاملين بادارة المخلفات الصلبة والادارات الفرعية بالمراكز والوحدات القروية علي مستوي المحافظة والتي تنظمها ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة باشراف عبده محمدين مدير عام الادارة ومتابعة ابراهيم النجار وكيل الادارة و شكري حسين استشاري وزارة التنمية المحلية لمشروع مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة وذلك بمشاركة الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ويحاضر فيها ممثلي الاكاديمية كلا من يحي عبد الله و طارق عيد و عبد الرحمن سليمان وتتناول المحاضرات العديد من الموضوعات منها الاطار التشريعي لادارة المخلفات والتخطيط الاستراتيجي للمخالفات ومشروعات البنية التحتية ومقومات التشفيل والمعوقات والحلول، كما شارك في الندوه كلا من دكتور داليا نبيل و رحاب النوري ممثلي جهاز شئون البيئة بالدقهلية..



وأكد محافظ الدقهلية خلال الجلسة الافتتاحية للندوة أن الدولة ومن خلال تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء اعطت اهتمام كبيرا بعدد من الملفات التي تستهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها ملف قطاع النظافة والبيئة علي مستوي جميع المحافظات.

وأوضح "مختار" أن عملية التنمية الشاملة لابد وان تنطلق من خلال مثلث اضلاعة الثلاثة تشمل (الصحة والتعليم والبيئة)، واشار انه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة انجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك الي قضية البيئة التي اصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة.

وأضاف أن محافظة الدقهلية قد قطعت علي مدار الفترة القليلة الماضية شوطا كبيرا وخطوات جادة في الارتقاء بالبيئة والنهوض بخدمات النظافة لمواطني الدقهلية وذلك من خلال عده محاور شملت نقل مقالب القمامة التاريخية، وتنفيذ مصانع تدوير قمامة بتكنولوجيا الماني هولندي، وانشاء مدافن صحية في قلابشو، ودعم منظومة النظافة بالمعدات والسيارات والادوات اللازمة وصناديق القمامة، وايضا تنفيذ منظومة الجمع المنزلي للقمامة ببعض الاحياء وسيتم تعميمها بعد ذلك بجميع مراكز المحافظة،

وقال اهتممنا ايضا بقضية التشجير والحدائق بمراكز ومدن وقري المحافظة من خلال تنفيذ عدد من الحدائق والزراعة والتشجير مؤكدا ان كل هذه المشروعات والخطوات تخدم بشكل مباشر اهداف الارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوي البيئة لمواطني الدقهلية.

وفي نهاية كلمته أكد على ضرورة ان يبذل المتدربين قصاري جهدهم ليحققوا اقصي استفادة ممكنة من البرنامج التدريبي الذي يتم تنفيذه بما يعود بالنفع علي منظومة العمل في ادارات المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة وبالمراكز والوحدات القروية.

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