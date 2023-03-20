الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الصليب بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد الصليب، والاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور، بكنيسة القديسة تريزا، بالحواصلية، تحت شعار "كونوا رحماء".

شارك في الصلاة والاحتفال الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية، وألقى صاحب النيافة عظة القداس حول "الصليب".

وعقب الذبيحة الإلهية، ترأس راعي الإيبارشية الاحتفال السنوي السابع والعشرين لأسرة المحبة بالكنيسة، حيث تضمن الحفل عددًا من الفقرات المتنوعة.

واحتفل مساء أمس، سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، بعيد القديس مار يوسف البتول، شفيع كاتدرائية القديس يوسف المارونية، والعائلة المارونية، وذلك بمقر الكاتدرائية، بالظاهر.

وترأس سيادته القداس الاحتفالي، بمشاركة الخوري جو طيره، والخوري جورج خطّار، بحضور عدد من أبناء الطائفة في القاهرة.

وقال المطران شيحان في عظته: "نحن أبناء الرجاء. والقديس يوسف، يعلمنا كيف نعيش الرجاء في قلب المحنة. القديس يوسف البار عرف كيف يتعامل مع الصعوبات، ولم يأخذ قرارات متسرعة، بل أدرك دوره في مخطط الله الخلاصي، وإنه شريك في المسيرة التي يريدها الله لشعبه".

وأضاف المطران شيحان : "الرجاء ليس شيئًا هامشيًا في الحياة المسيحية، بل هو الحياة المسيحية في عمقها وفي مراحل عيشها ودروب تحقيقها. إنه الرجاء المبني على الإيمان بيسوع المسيح وعلى عطية محبته. فيكون المسيح إلهنا رجاءنا، عندما نسعى لنصل إليه لينقي آمالنا وأهدافنا ورغباتنا، ويوجّهنا إليه".