رئيس جامعة أسيوط يفتتح عدداً من المعارض الفنية من إنتاج طلاب الجامعة

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عدداً من المعارض الفنية من إنتاج طلاب الجامعة والتي تضم مشغولات فنية وتشكيلية بلمسات إبداعية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة , والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية , والأستاذة أميمة إبراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعي , الأستاذة رشا جلال رئيس قسم الفنون , والأستاذة شيري وجدي رئيس قسم الفنون التشكيلية , فضلاً عن حضور مديري الإدارات والعاملين بإدارة رعاية الشباب المركزية , وبحضور طلاب الجامعة المشاركين في المعرض.

وخلال الافتتاح أكد رئيس الجامعة علي أهمية الأنشطة الطلابية وذلك لدورها الهام في تنمية وعي الطلاب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية , حيث قام سيادته بإفتتاح عدداً من المعارض الفنية والتي تضمنت مهرجان فنون الربيع " معرض المسابقات الفنية بإدارة الفنون " والذي يضم معروضات عن الكاركتير والخط العربي وفنون الإبرة وفوانيس رمضان , ومشغولات كروشية وهاند ميد وتطريز والتي شاركت بها مختلف الكليات العلمية والأدبية، أعقب ذلك إفتتاح سيادته معرض الفنون التشكيلية والذي يضم عدداً من اللوحات منها رسم وتصوير , نحت وزخرفة، أشغال فنية، جرافيك وطباعة، إعلان وخط عربي , تصوير ضوئي , ثم قام رئيس الجامعة بإفتتاح قاعة الفنون الموسيقية والتي تضم عدداً من آلات العزف المختلفة .

حيث أشاد رئيس الجامعة بما يضمه المعرض من لوحات ومشغولات فنية تبرز إبداعات الطلاب ومواهبهم , مؤكداً علي دور إدارة رعاية الشباب المركزية وجهودهم المبذولة في حث وتشجيع الطلاب علي المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد شريت بسعي إدارة الجامعة لتسخير كافة سبل الرعاية والدعم للأنشطة الطلابية لدورها المهم في صقل شخصية الطالب وتوطيد الروابط الإنسانية والإجتماعية بين الطلاب وبعضهم البعض وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية وإستثمار أوقات فراغهم.

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