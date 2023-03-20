ندوة للأطفال بكاتدارئية البابا أثناسيوس بالعاشر على هيئة مسرح تمثيلي عن صحة الفم والأسنان

قامت الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، بتنفيذ ندوات تثقيفية للأطفال، بكاتدرائية البابا اثناسيوس الرسولي، علي هيئه مسرح تمثيلي عن "صحه الفم والأسنان، والطريقة الصحيحة لغسل الأسنان، والأكل الصحي وغير الصحي، والمفيد والضار بالنسبة للأسنان، هذا بجانب التغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة والشخصية، والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

جاء ذلك تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمى لصحة الفم و الأسنان والذى يتم الإحتفال به فى 20 مارس من كل عام.

ومن جانبه هنأ الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جميع أطباء الفم والأسنان بمحافظة الشرقية، وكافة أنحاء الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمناسبة الإحتفال بذكري اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، والذي يوافق ٢٠ مارس من كل عام، ويهدف لزيادة الوعي العالمي بالقضايا المتعلقة بالصحة الفموية، وأهمية نظافة الفم والأسنان، وتضافر جهود الحكومات والمؤسسات المختلفة والجمعيات الصحية والمواطنين، لتحقيق الهدف المنشود من هذا اليوم، والاهتمام بصحة الفم وخلوه من الأمراض، وأن يتمتع الفرد بحياة سعيدة، حيث تشير الإحصاءات أن هناك ٩٠% من سكان العالم يعانون من أمراض الفم في حياتهم، وكثير من الناس يهملون هذه الأمراض.

و أوضح "مسعود" أنه تم إطلاق اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان لأول مرة في يوم ٢٠ مارس ٢٠١٣ من قبل الإتحاد العالمي للأسنان، حيث ينظم في هذا اليوم عدة حملات توعوية وأنشطة تدريبية، وتستمر لمده عام، لتوعية المواطنين، بمفهوم الصحة الفموية، وكيفية الوقاية من أمراض الفم، وذلك في جميع أنحاء العالم، في أكثر من ١٣٠ دولة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بني صالح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.