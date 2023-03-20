اندلاع حريق بشقة سكنية والحماية المدنية تحاصر النيران دون إصابات فى الهرم

اشتعل حريق بشقة سكنية في الهرم وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في الهرم، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

ويستمع رجال المباحث لأقوال سكان العقار لتحديد سبب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.