انقلاب سيارة نقل يتسبب فى زحام مرورى بالواحات البحرية

ظهرت كثافات مرورية بطريق الحيز بمنطقة الواحات البحرية، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل، مما أدي إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من الواحات البحرية حتي مناطق أكتوبر وزايد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة الواحات البحرية، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل، ما أدي إلي تباطؤ الحركة المرورية، واحتكاك بين عدد من السيارات بالطريق، وقام رجال المرور بالعمل علي إزالة حطام الحادث.

وكشفت المعاينة للحادث أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، مما أدي لانقلاب السيارة، ما أدي إلي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.