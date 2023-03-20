الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انقلاب سيارة نقل يتسبب فى زحام مرورى بالواحات البحرية

كثافات مرورية
كثافات مرورية

ظهرت كثافات مرورية بطريق الحيز بمنطقة الواحات البحرية، بسبب حادث انقلاب سيارة نقل، مما أدي إلى تباطؤ حركة السيارات للمتجه من الواحات البحرية حتي مناطق أكتوبر وزايد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ليتم رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة الواحات البحرية، على الفور انتقل رجال المرور والمباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نقل، ما أدي إلي تباطؤ الحركة المرورية، واحتكاك بين عدد من السيارات بالطريق، وقام رجال المرور بالعمل علي إزالة حطام الحادث. 

وكشفت المعاينة للحادث أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة من سائق السيارة، مما أدي لانقلاب السيارة، ما أدي إلي توقف حركة السيارات، وتمت عملية رفع حطام الحادث بالكامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

وزير العدل يكشف حقيقة تجاوز نسب الطلاق فى مصر لـ34%

كرمها الرئيس السيسى.. قصة السيدة عزيزة الأم المثالية بالوادى الجديد

7 حكام مصريين يشاركون فى معسكر الاتحاد الإفريقى للنخبة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

وزيرة التضامن: سداد ديون 5 آلاف غارمة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»