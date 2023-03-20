بأوامر بيريرا ..«درس خصوصى» للحكام فى اللغة الإنجليزية

وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على طلب البرتغالى فيتورميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد، بعمل دورات للحكام فى اللغة الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، وخاصة الحكام المتواجدين فى القائمة الدولية، الذين يمثلون التحكيم المصرى فى المحافل الدولية على المستويين الأفريقى والدولى، بعدما لاحظ بيريرا تواضع مستوى الحكام فى استخدام اللغة الإنجليزية .

وتفاجأ بيريرا بتواضع مستوى الحكام فى التحدث باللعة الانجليزية لدرجة انه واجه صعوبات بالغة فى التواصل مع العديد من الحكام بشكل مباشر، الامر الذى دفعه لتقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة بضرورة عمل دورات للحكام من أجل تحسين وضعهم فى اللغة الانجليزية .

وشهدت الفترة الماضية تواجد أحد المختصين بتعليم اللغة الانجليزية، فى معسكرات الحكام، حيث قام بعمل بعض الاختبارات لعدد من الحكام وكانت النتيجة غير مرضية تماما، وتم الاتفاق على بدء المحاضرت خلال الفترة المقبلة، حتى يسهل مهمة رئيس لجنة الحكام الجديد فى الإرتقاء بمنظومة التحكيم المصرى .

ويتحمل اتحاد الكرة قيمة تكاليف الدورات التى يحصل عليها الحكام فى اللغة الانجليزية، على ان تعقد فى مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور جميع الحكام المتواجدين فى القائمة الدولية بالإضافة إلى بعض الحكام المميزن فى الدرجة الاولى على امل تواجدهم فى القائمة الدولية مستقبلا .

وتعاقد اتحاد الكرة من بيريرا لمدة موسم ونصف لتطوير منظومة التحكيم المصرى، خلفا للانجليزى مارك كلاتنبيرج الذى رحل عن رئاسة لجنة الحكام ، على ان تكون المهمة الرئيسية لبيريرا هى تطوير مستوى الحكام واكتشاف المواهب الجديد من الحكام الشباب .

وأعلن مسئلو الجبلاية التعاقد مع بيريرا بداية شهر مارس الجارى، حيث يتقاضى الحكم البرتغالى السابق مايقرب من 20 ألف دولار شهريا، بعد مفاوضات استمرت اكثر من ثلاثة أسابيع بين الجانبين .