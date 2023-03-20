الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بأوامر بيريرا ..«درس خصوصى» للحكام فى اللغة الإنجليزية

بيريرا
بيريرا

وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على طلب البرتغالى فيتورميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد، بعمل دورات للحكام فى اللغة الإنجليزية خلال الفترة المقبلة، وخاصة الحكام المتواجدين فى القائمة الدولية، الذين يمثلون التحكيم المصرى فى المحافل الدولية على المستويين الأفريقى والدولى، بعدما لاحظ بيريرا تواضع مستوى الحكام فى استخدام اللغة الإنجليزية .

وتفاجأ بيريرا بتواضع مستوى الحكام فى التحدث باللعة الانجليزية لدرجة انه واجه صعوبات بالغة فى التواصل مع العديد من الحكام بشكل مباشر، الامر الذى دفعه لتقديم طلب رسمي لاتحاد الكرة بضرورة عمل دورات للحكام من أجل تحسين وضعهم فى اللغة الانجليزية .

وشهدت الفترة الماضية تواجد أحد المختصين بتعليم اللغة الانجليزية، فى معسكرات الحكام، حيث قام بعمل بعض الاختبارات لعدد من الحكام وكانت النتيجة غير مرضية تماما، وتم الاتفاق على بدء المحاضرت خلال الفترة المقبلة، حتى يسهل مهمة رئيس لجنة الحكام الجديد فى الإرتقاء بمنظومة التحكيم المصرى .

ويتحمل اتحاد الكرة قيمة تكاليف الدورات التى يحصل عليها الحكام فى اللغة الانجليزية، على ان تعقد فى مقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور جميع الحكام المتواجدين فى القائمة الدولية بالإضافة إلى بعض الحكام المميزن فى الدرجة الاولى على امل تواجدهم فى القائمة الدولية مستقبلا .

وتعاقد اتحاد الكرة من بيريرا لمدة موسم ونصف لتطوير منظومة التحكيم المصرى، خلفا للانجليزى مارك كلاتنبيرج الذى رحل عن رئاسة لجنة الحكام ، على ان تكون المهمة الرئيسية لبيريرا هى تطوير مستوى الحكام واكتشاف المواهب الجديد من الحكام الشباب .

وأعلن مسئلو الجبلاية التعاقد مع بيريرا بداية شهر مارس الجارى، حيث يتقاضى الحكم البرتغالى السابق مايقرب من 20 ألف دولار شهريا، بعد مفاوضات استمرت اكثر من ثلاثة أسابيع بين الجانبين .

اكتشاف المواهب استمرت اختبارات الاختبارات الاختبار الإنجليزية التحكيم المصري اتحاد الكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023

«معلمة» تتعدى على طفل بسمنود وتصيبه فى وجهه وجسده

دوري كرة قدم وأنشطة ثقافية وفنية بالمدارس خلال شهر رمضان بالإسكندرية

كتف فى كتف| توزيع 3 آلاف سلة غذائية بقرى النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»