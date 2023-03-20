طلب إحاطة لسرعة حل مشكلات مستشفى جامعة بني سويف

تقدم النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لسرعة حل مشكلات مستشفى جامعة بني سويف التي يعاني منها المواطن.

وقال "الناظر" في طلب الإحاطة المقدم منه: "يواجه المواطن بمحافظة بني سويف عدة مشكلات بمستشفى الجامعة نأمل في حلها، حيث أن مستشفى الجامعة ببني سويف تقوم بدور عظيم وذات ثقة لدى المواطن.. لما تتمتع به من تفوق علمي، وما تقدمه من خدمة طبية لأبناء المحافظة ومدنها وقراها".

وتابع النائب طه الناظر: "يعاني أبناء المحافظة من بعض الصعاب، وهي على سبيل الذكر وليس الحصر طول مدة قوائم الانتظار في العمليات الخاصة بأسطرة القلب التي تحتاج إلى توسعة اسيعابية للقضاء على تلك القوائم والتي يكون المواطن في أمس الحاجة للتدخل الطبي، كما يعاني المواطنون من قلة عدد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفى حيث لا يزيد عددهم عن 10 فقط.. مما يعرض الأطفال المرضى للخطر على حياتهم".

واختتم عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "أطالب بسرعة توسعة قسم رعاية الأطفال، وإنشاء جناح ملحق خاص برعاية الأطفال، ومضاعفة القوى الاستيعابية لعمليات أسطرة القلب للقضاء على قوائم الانتظار، لذلك أرجو مناقشة طلب الإحاطة في الجلسة العامة لإقرار اللازم".

على جانب أخر رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الإثنين.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب "ترفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح غدٍ الثلاثاء".