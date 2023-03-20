الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزيرة التخطيط: السيدات حصدن نصف جوائز «التميز الحكومى»

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم استحداث جائزة التميز الحكومي خلال فعاليات عيد الأم من العام الماضي.

وأضافت، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، أنه تم تأهيل وتدريب 85 مؤسسة، تشمل جميع المحافظات والوزارات، على معايير الجائزة المستحدثة، وقد حصدت السيدات نصف عدد الجوائز فى كل الفئات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديرًا للمرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.
 

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