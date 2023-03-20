الثلاثاء 21 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رواد المتحف القومي بالإسكندرية: تقنية الواقع الافتراضي تقرب المسافات لمشاهدة كنوز بلادنا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

على مدار ثلاثة أيام متواصلة عرض متحف الإسكندرية القومي مقتنيات محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة، لرواده بتقنيات الواقع الافتراضي "ميتافيرس" لمشاهدتها عن بعد.

وعلى هامش المعرض المؤقت "الفن الإسلامي بين الماضي والحاضر"، أتاح المتحف الفرصة لتجربة جديدة بتقنيات الواقع الافتراضي لرؤية مسجد محمد علي باشا، وما يحتويه المسجد والعديد من مقتنياته التي تعبر عن أحد أهم الفترات في تاريخ مصر الحديث.

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وفي سياق ذلك، نستعرض آراء رواد المتحف حول تجربة الواقع الافتراضي، حيث تقول إيمان رضا، إن تجربة رؤية آثار بلادنا من مختلف العصور عن بعد بتقنية الواقع الافتراضي، خطوة جديدة ومهمة للتنشيط السياحي.

وأضاف محمد حامد، أحد المشاركين، أن تجربة نظارات الواقع الافتراضي لابد أن تعمم خاصة في المعالم الأثرية والسياحية في المحافظات والمدن البعيدة مثل صعيد مصر الغنية بثلث آثار بلادنا ولكن بتلك الخاصية تتقارب المسافات تنشيطا للسياحة.

وأشادت سارة أبو ماضي، إحدى المشاركات، بتلك التجربة وعلقت أنها تواكبها في المتاحف الأجنبية ومن الجيد اعتمادها بداخل المتاحف المصرية فتلك خطوات جادة مختلفة ترويجية لمعالم بلادنا.

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متحف الاسكندرية القومى الاسكندربة الواقع الافتراضي تقنية الميتافيرس المعالم المصرية

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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