بين «العصيدة والخضة».. أكلات اشتهرت بها مائدة السحور في الوادي الجديد

تهتم محافظة الوادي الجديد بالتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، باعتبارها محافظة حدودية حققت الاكتفاء الذاتي ي في بعض المحاصيل وتصدر البعض للدول العربية والأوربية وأهمها محصول التمور والبلح الواحاتي الذي يصنع منه الكثير من الأكلات

وتشتهر الوادي الجديد بعادات وتقاليد وأكلات شعبية فريدة، فعلي سبيل المثال تستمتع الأسر الواحاتية بأكلة "العصيدة واللبن الخضه" أو الرايب على مائدة السحور وهي من أهم الأكلات الخفيفة على المعدة والمغذية في ذات الوقت لما تتمتع به من عناصر غذائية كبيرة وفوائد جيدة للجسم.

طريقة إعداد "العصيدة"

تصنع " العصيدة " بعد نقع البلح العجوي أو البلح الطري في المياه لمدة يوم كامل، حتي تصير كالعجينه وتصفي بمصفاه بعد نزع النوي منها، ليخرج منها عصير البلح الذي يشبه المربي بعد نزوله وتصفيته، تأكل العصيدة بالعيش الشمسي الواحاتي أو العيش المرحرح، وعادة ما يتم تقطيع العيش في الإناء الممتلئ بالعصيدة وتأكل بالملعقه وقت السحور لتشعرك بالشبع بعد تناولها وحتي إفطارك وقت آذان المغرب

طريقة إعداد "لبن الخضة"

أما " اللبن الخضه" أو اللبن الرايب فيصنع بعد وضع اللبن الطازج في جربه مصنوعه من جلد الماعز ومعلقه في قطعة خشب أي نوع من الاشجار ويفضل السنط او الامبوزيا لتكون معتدله ومقاومه للماء، وترج الجربة يميناً ويساراً لمدة لا تقل عن ساعتين حتي يكتمل تجمع الذبدة حول بعضها وتشبه الكرة ويزيد كثافة اللبن ليتحول إلي رايب بعد ثقله من كثرة زجه في جربته، وبعد ذلك يتم نزع الذبده في إناء وحدها ويصفي اللبن الرايب في إناء فخار يسمي "المحلب" يقدم الرايب في اطباق ويغمس بالعيش الشمسي أو بوضعه على الأرز ويوكل باردا ، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط لتمتعه بفوائد كبيرة على الجسم ومنع الجفاف وقت الصيام ويحافظ على نضارة البشرة



ومن أهم فوائد اللبن الرائب قدرته على تعزيز عملية الهضم وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال، ويعود الفضل لفائدة اللبن الرايب لاحتوائه على البروبيوتيك، وكذلك حمض اللاكتيك الذي يسهل هضم اللاكتوز، وهذا ما يجعله مناسباً لبعض مرضى عدم تحمل اللاكتوز.

ورغم من اختلاف الآراء العلمية حول دور اللبن الرائب في تخفيف الشعور بالحموضة وحرقة المعدة، فقد ثبت أن من فوائد اللبن الرائب الذي يحتوي على أنواع متعددة من البكتيريا تحسين الأعراض التي تسببها جرثومة المعدة عند تناوله يومياً مدة 12-16 أسبوعاً. وهذا يوضح أن هناك علاقة بين اللبن الرائب وجرثومة المعدة.