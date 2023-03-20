«الملا» يؤكد التزام قطاع البترول بتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام قطاع البترول والغاز بتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة وبناء وصقل قدراتها ومساعدتها على تحقيق طموحاتها في مختلف مجالات العمل بالقطاع، مضيفًا أنه يجري العمل على ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين التي تتيح تنوع القوي البشرية الداعمة لزيادة الإنتاج والابتكار وتنفيذ أفضل الحلول في بيئة العمل.

الملا: التزام قطاع البترول بتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة

جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أمام الاحتفالية السنوية الثالثة للمرأة في الطاقة She is Energy التي نظمتها مؤسسة إيجبت أويل أند جاز برعاية الوزير تزامنا مع الاحتفالات بيوم المرأة وأعياد الأسرة في شهر مارس من كل عام.

وأوضح «الملا» أن تكافؤ الفرص للمرأة في قطاع البترول والغاز يعد جزءا أساسيا من استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التي تعمل بقوة على خلق هيكل للقطاع يتسم بالمرونة ويرتبط أكثر بكفاءة الأداء بغض النظر عن النوع.

وأضاف أن القطاع حريص على الاستثمار في بناء جيل جديد من قائدات المستقبل من خلال برنامج الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول الذي يؤهل قيادات جديدة من الشباب والشابات للمستقبل فنجاح وازدهار القطاع يتطلب تضافر جهود الجنسين في بيئة عمل متنوعة، كما خصصنا دورات من مؤتمر مصر للطاقة (إيجبس) للمساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة واختيار أفضل القيادات النسائية.

وأكد الوزير أن مرحلة التحول التي تشهدها صناعة الطاقة تفتح أفاقا جديدة أمام الكوادر البشرية النسائية لإظهار قدراتهن على الابتكار والإبداع وتقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف قطاع الطاقة.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من القيادات على جهودهم الداعمة والمتواصلة لتمكين المرأة في قطاع الطاقة، حيث تم تكريم المهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس ديفيد تشي نائب رئيس أباتشى الأمريكية ومديرها العام بمصر، والينور راولى مدير عام كابريكورن إنرجى مصر، وداليا الجابري مدير عام الشئون التجارية في شركة شل، واليكساندرا توماس مدير عام شركة نبتون مصر للطاقة.

كما تم تسليم جوائز التميز في سبع مجالات، حيث فازت راجية حبيب استشاري العقود والمشتريات بشركة نبتون إنرجي مصر بجائزة "Business Excellence"، وفازت بجائزة "Inspire" سالي قناوي مدير تخطيط الحلول المتكاملة للغاز والطاقة المتجددة بشركة شل، كما فازت بجائزة Leadership ليليان محفوظ مدير المرافق والسلامة والصحة المهنية بشركة شلمبرجير بكل من مصر والسودان وشرق المتوسط، كما فازت بجائزة "Legacy" المهندسة إيمان وافى مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفاز بجائزة "Promotion of female talent award" الدكتور سمير عبدالمعطي المدير الإقليمي لشركة يونايتد أويل أند جاز UOG في مصر، وفازت بجائزة "Woman In HSE" يسرا السيد الاستشاري البيئي والمجتمعي لمشروعات الطاقة الجديدة بشركة بريتش بتروليم، وفازت ديانا اشرف مهندسة المشروعات البحرية بشركة بيكر هيوز بجائزة Young achiever.

كما تم تكريم عدد من الكوادر النسائية على تميزهن في الأداء وهن حنان حسين البحراوي ونيفين عادل طنطاوي من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وأماني لطفي عبد الحكيم من الهيئة المصرية العامة للبترول وسارة عبدا لهادى من جمسة للبترول وجيهان فهيم من مصر للبترول وسماح عامر ودينا إسماعيل من المتحدة لمشتقات الغاز وسارة رضا من بتروبكر للبترول وريهام فكرى من خالدة لللبترول، كما تم تكريم باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية التي صنفتها فوربس ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط.

وتميزت الاحتفالية السنوية الثالثة للمرأة في الطاقة She is Energy هذا العام بإقامة ورشة عمل موسعة شاركت فيها قيادات نسائية مؤثرة من شركات قطاع البترول والغاز المحلية والعالمية والكوادر النسائية المتميزة لمناقشة موضوعات تمكين المرأة وحلول تطوير المسار الوظيفي لها وصناعة النماذج التي يحتذى بهن، وغيرها من الموضوعات التي تنعكس إيجاباً على فعالية وكفاءة تنفيذ استراتيجية دعم وتكافؤ الفرص للمرأة في قطاع الطاقة.