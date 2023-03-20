الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مايا مرسي: نعمل على تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والمشروعات البيئية

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه إعمالًا لمنهج الحق في التنمية نعمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على معارض ومشاغل ووحدات إنتاجية ومجموعات إدخار وإقراض رقمي وتوفير أصول عينية وحاضنات أعمال.

 

وأضافت مرسي، خلال كلمتها باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023 بحضور الرئيس السيسي وقرينته، اليوم الاثنين، أنه يتم العمل على تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي، والمشروعات البيئية الخضراء.

 

جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات ودوار حكي

 

وفيما يتعلق بالتوعية، قالت: يواصل المجلس جلسات الدوار وبرامج ومعسكرات، ودوار حكي لغرس قيم الانتماء للوطن، والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري.

 

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لأول مرة في مصر يتم التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث نعمل على تسجيل علامة تجارية جماعية لحرفة التلي باسم المرأة المصرية.

 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

 

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.

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