الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مايا مرسى: 59 ألف مستفيد ومستفيدة من مبادرة «دوى يا نورة»

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن مبادرة "دوي يا نورة" نجحت في رفع الوعي والتدريب والتمكين والحماية في الوصول إلى ما يزيد على 60 مليون مشاهد عبر المنصات المختلفة الإلكترونية، فضلا عن 59 ألف مستفيد ومستفيدة في المحافظات. 


وتقدمت خلال كلمتها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، بحضور الرئيس السيسي، بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي والحكومة، على الشراكات والتعاون والتنسيق المثمر في ملف تمكين المرأة، بالإضافة إلى توجيه الشكر إلى القطاع الخاص والذي ساعد على مشاركة المرأة بشكل فاعل في المجتمع.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس.

 

ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها فى كل ميادين الحياة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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