الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يؤجل تقييم اللاعبين لنهاية الموسم ويطالب بحضور الجماهير أمام الهلال السودانى

كولر
كولر

غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إلي بلاده لقضاء فترة إجازة لمدة أسبوع بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بعد الاجتماع الذي عقد بينهم عقب عودة بعثة الفريق من الكاميرون وتخطي عقبة القطن في دور المجموعات الإفريقي.

ومن المقرر أن يعود كولر مع نهاية الأسبوع الجاري وتحديد يوم الجمعة المقبلة لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، سواء الاستعداد لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة لحسم التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، وأيضًا لمواجهة المصري في دور الـ16 لكأس الرابطة المحترفة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر رفض تقديم أي ملفات متعلقة برحيل اللاعبين في الوقت الحالي، واتفق مع لجنة التخطيط والخطيب على تأجيل القرار إلي نهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن المدير الفني حدد احتياجاته الفنية قبل مواجهة الهلال السوداني سواء من خوض اللقاء على استاد القاهرة والحضور الجماهيري الذي يعد سلاحه الأول لتخطي عقبة بطل السودان والتأهل بصحبة صن دوانز الجنوب إفريقي إلي دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب يجتمع مع عبدالحفيظ لمناقشة العديد من الملفات ورؤيته للمرحلة المقبلة

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا ظهر اليوم مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمناقشة العديد من الجوانب الخاصة بالفريق الأول خلال الفترة الماضية، وما شهدته من منافسات على الصعيدين المحلي والقاري.

جاء اللقاء في حضور الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط، والكابتن زكريا ناصف، عضو اللجنة. 

وتطرق الكابتن محمود الخطيب إلى تقييم العديد من الملفات بهدف مساعدة الفريق وجهازه الفني والإداري والطبي على تقديم الأفضل، والعمل على تحقيق أحسن النتائج لإسعاد جماهير الأهلي سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية. 

وتضمن الاجتماع، الذي استمر لما يزيد على ثلاث ساعات، الحديث أيضًا عن المرحلة المقبلة، ورؤية مدير الكرة في ضوء ما تتضمنه من تحديات تنتظر الفريق، وكيفية توفير الأجواء المناسبة لكل منظومة العمل بما يضمن الوصول لكل الأهداف المنشودة.

السويسري مارسيل كولر محمود الخطيب الاهلى لجنة التخطيط الهلال السوداني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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