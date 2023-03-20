رئيس إيثيدكو: حققنا مبيعات من منتجات البولي إيثيلين تقدر بـ336 ألف طن

كشف المهندس محمد عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثيدكو، أن الشركة قدمت أداءً متميزاً بكل المقايس سواء على صعيد الإنتاج أو المبيعات بالرغم من ظروف الاقتصاد العالمي التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من انخفاض الطلب على منتجات البولي إيثيلين وانخفاض أسعاره العالمية والمنافسة الشرسة التي تواجهها منتجات الشركة مع المنتجات العالمية.

رئيس إيثيدكو: حققنا حجم مبيعات من منتجات البولي إيثيلين تصل لـ 336 ألف طن

وأوضح أن الشركة حققت الزيادة عن الخطة الإنتاجية بفضل التحسين المستمر للعملية الإنتاجية ووضع برامج صيانة فعالة أدت لتعظيم الاستفادة من المواد الخام وتقليل الفاقد في الإنتاج وتقليل توقفات المصانع.

وعلى صعيد المبيعات وصل حجم مبيعات الشركة من منتجات البولي إيثيلين خلال عام 2022 إلى 336 ألف طن، كما بلغ إجمالي قيمة المبيعات 520 مليون دولار وأن الشركة قامت بمضاعفة حجم المبيعات في السوق المحلي لتلبية احتياجاته من البولي إيثيلين وتقليل الاعتماد على استيراده، كما حققت الشركة خلال عام 2022 صافي أرباح مقداره ٨٦٫٥ مليون دولار بزيادة عن العام الماضي تقدر بحوالي ١٦٫٧ مليون دولار أي ما يعادل ٢٤ % من صافي أرباح عن العام الماضي وهو أعلى صافي أرباح حققته الشركة منذ تشغيلها.

وانطلاقاً من استراتيجية الوزارة في تطبيق نظام إدارة سلامة العمليات فقد نجحت الشركة خلال هذا العام في الحصول على شهادة تقييم الأداء في إدارة سلامة العمليات من شركة DNV-GL لتصبح شركة إيثيدكو من اوائل شركات قطاع البترول التي تحصل على هذه الشهادة كما تأهلت الشركة للقائمة النهائية بمشروعات السلامة في مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2023 عن مشروع سلامة العمليات.

وفي مجال الجودة الشاملة فقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو 27001 في مجال إدارة أمن المعلومات والاتصالات، كما نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي لاستخدام عدد من منتجات البولي إيثيلين في التطبيقات الدوائية، وإيماناً بدور الشركة نحو التنمية المجتمعية فقد حرصت على القيام بدور فعال في مجالات الصحة والتعليم والمساهمات المجتمعية، كما تم عقد الجمعية العامة غير العادية لتعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة.