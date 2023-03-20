توقيع اتفاقية تجارة رقمية بين بريطانيا وأوكرانيا لتعزيز اقتصاد كييف

وقعت بريطانيا، اليوم، اتفاقية تجارة رقمية محورية مع أوكرانيا من شأنها دعم اقتصاد البلاد وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة المتحدة وأوكرانيا بشكل كبير.

اتفاقية تجارة رقمية بريطانية أوكرانية

ووفقا لبيان أصدرته الحكومة البريطانية استضافت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اليوم، عددًا من الوزراء الأوكرانيين، بالإضافة إلى 200 شركة ومسؤول بريطاني وعالمي، في مانشن هاوس لوضع الأساس لتعاون أوثق في المستقبل.

ومن المقرر أن تستضيف الحكومة البريطانية “مؤتمر استعادة أوكرانيا” في يونيو المقبل وسيكون المؤتمر بمثابة دعم خطة الإنعاش الوطني لأوكرانيا وتعبئة الشركات البريطانية للمشاركة في مشاريع إعادة إعمار أوكرانيا المستقبلية.

ووقع الاتفاق وزيرة التجارة والاعمال البريطانية كيمي بادنوش مع النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيرينكو.

الاتفاقية تعزز الاقتصاد الأوكراني

وقالت وزير الأعمال والتجارة كيمي بادنوش، إن اتفاقية التجارة الرقمية التاريخية الموقعة اليوم تمهد الطريق لعصر جديد من التجارة الحديثة بين البلدين، ونعمل أيضًا على توسيع نطاق التجارة الحرة على الواردات من أوكرانيا حتى أوائل عام 2024، مما يوفر دعمًا تشتد الحاجة إليه للشركات الأوكرانية.

وستساعد هذه المبادرات في حماية الوظائف وسبل العيش والأسر الآن وفي مستقبل أوكرانيا بعد الحرب.

ومنذ يونيو 2022، عمل المفاوضون البريطانيون بوتيرة قياسية مع نظرائهم الأوكرانيين للتوصل إلى اتفاق بعد أن سلط الرئيس زيلينسكي الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه أول اتفاقية تجارية مركزة رقمياً في أوكرانيا في تعزيز اقتصاد بلاده.

وستتمتع أوكرانيا بضمان الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية لجهود إعادة الإعمار من خلال تسهيل الصفقة لتدفق البيانات عبر الحدود. ستتمكن الشركات الأوكرانية أيضًا من التجارة بشكل أكثر كفاءة ورخيصة مع المملكة المتحدة من خلال المعاملات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والعقود الإلكترونية.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد لأوكرانيا، يوليا سفيريدينكو إن تفاقية التجارة الرقمية توضح أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية العاملة في أوكرانيا مطلوبة في جميع أنحاء العالم على الرغم من كل تحديات الحرب.

وكرست اتفاقية التجارة الرقمية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الحريات الأساسية للتجارة في السلع والخدمات الرقمية.