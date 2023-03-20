الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بمشاركة ماجدة زكى.. السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «إرادة الحياة»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وخلال الاحتفالية، جرى عرض فيلم تسجيلي، أعده المركز القومي للمرأة بعنوان "إرادة الحياة"، وشاركت الفنانة ماجدة زكي، بتعليق صوتي على الفيلم.

ويتحدث الفيلم عن دور المجلس القومي للمرأة، ودعمه المرأة المصرية على مستوى جميع المحافظات. 

 

وكانت أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.


وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجمهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادي الجديد، وجاءت فى المركز الثالث مرفت السيد محمد علي البسيوني من محافظة السويس.

 

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بمشاركة ماجدة زكى.. السيسى يشهد الفيلم التسجيلى «إرادة الحياة»

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