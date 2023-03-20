«سيدة معجنات الإسكندرية».. قصة كفاح أم تسعى لتجهيز ابنتها من بيع المخبوزات

على طاولة خشبية امتلأت بالمعجنات الحلوة المذاق، تبحث بها السيدة شيرين شعبان عن رزقها داخل معرض “باب رزق 3”.

وتزامنا مع احتفالات عيد الأم، التقت “الدستور” واحدة من الأمهات المكافحات، منذ ١٥ عاما، سعت فيها شيرين شعبان، موظفة، ان يكون لها عمل مستقل تستطيع أن تفتح به باب رزق لها ولأسرتها الصغيرة، لتجد أن ما ورثته من والدتها من صنع المعجنات والحلوى المنزلية هو سبيل من الماضي ليمتد للحاضر.

لتكون سيدة المعجنات المكافحة عائل أسرتها لزوج على المعاش وابنة وحيدة تتكفل بتجهيزها وتلبية كل ما تحتاجه من مستلزمات.

لتبني الأم مستقبل ابنتها بما ورثته من والدتها من حب صناعة الحلوى والمعجنات بذات المقادير الخاصة بها بالاستعانة بمكونات طبيعية خالصة من السمن والزبد الطبيعي معلقة: "الصناعة دي أمانة لازم نراعي رينا في المواد الخام ونضافتها".

وعن مشاركتها في باب رزق، قالت إنها المرة الثانية لها لتتواجد بصنع يديها من معجنات، مكملة أن زبائنها من المعارف ودائرة الأصدقاء فقط ولكن بمثل هذه المعارض تستطيع أن تكون لنفسها قاعدة جديدة من الزبائن لتطور من عملها.

وواصلت أن الإشادة بمعرض باب رزق أنه يوفر تلك المساحة التسويقية مجانا دون أي أعباء مالية لتكون خير إعانه لها وتشجيع لاستمرارها.