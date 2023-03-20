«100 مليون شجرة»| زراعة 15 ألف شتلة مثمرة في دسوق بكفر الشيخ

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" باجمالى 724 شجرة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " ، إذ بدأ زراعة الأشجار بالحديقة الخليفة لمجلس مدينة دسوق وقرى كفر العرب ، محلة ابو على ، سنهور ، ابو مندور ، شباس الشهداء ، محلة دياى ، شابة ، العجوزين ، الكنيسة.

وقد بدأ العمل على زراعتها وقد تنوعت ما بين ( البرتقال ـ الرمان – كاربس – جازورين – اكاسيا ـ اليوسفي ـ جوافة ـ الليمون ـ الزيتون ـ النبق ـ فرش الزجاج )، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدينة دسوق و الوحدات القروية التابعة لها.

وقد تم استلام عدد 14850 شجرة وتم توزيعها كلاتى 6550 للقسم الزراعى بمدينة دسوق ( مشتل مجلس المدينة ) وتم توزيع 750 شجرة للإدارة الزراعية وعدد 300 شجرة للطب البيطرى وتم التوزيع الكمية المتبقية على قرى دسوق الاحدى عشر وهى ( 7250 ىشجرة ) وتم توزيعهم كلاتى 843 شجرة لقرية سنهور المدينة ، 805 شجرة للعجوزين ، 575 شجرة لشباس الملح ، 724 شجرة لمحلة دياى ، 724 شجرة لشباس الشهداء ،560 شجرة ابو مندور ، 714 شجرة لمحلة ابو على ، 524 شجرة لقرية الكنيسة ، 529 شجرة لقرية كفر مجر 523 شجرة لقرية كفر العرب ، 744 شجرة لقرية شابة، ومازالت المبادرة قائما حتى الانتهاء يوميا.

كما واصلت الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ" بيلا والحامول وسيدي سالم"، زراعة 40 ألف شجر مثمرة الأشجار المثمرة، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين وجانبي الشوارع والمدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، إذ تم وصول وتوزيع 225 ألف شجرة على مجالس المدن والمصالح الحكومية، وزراعة المحافظ أول شجرة برافد الطريق الدولى " طنطا كفر الشيخ".

وتنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، لزراعة الأشجار المثمرة والزينة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة وقرى المركز، في إطار متابعة التغير المناخي وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ علي البيئة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للبدء في زراعة الأشجار وتجميل الشوارع والميادين.



وقد أعطى جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد, إشارة البدء في زراعة شتلات الأشجار المثمرة داخل المدينة وجميع الوحدات القروية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب ومداخل المدينة، وبدأت في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنتزهات واحواض الزينة بالمدينة بجانب الشوارع الرئيسية بالقري، وفقا لتوجيهات رئيس المدينة، من خلال فريق عمل من إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا برئاسة وفاء صلاح.

وكان رئيس مدينة بيلا، وجه، نائب رئيس مدينة بيلا لشئون النظافة والتجميل، بتوزيع 13 ألف شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان علي الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتشمل خطة توزيع 13 ألف شجرة مثمرة والتي تتضمن 9 أنواع أشجار زينة ومثمرة (ليمون، جوافة، زيتون، برتقال، بزرومي، جزورين، رمان، أكاسيا، نبق)، على الوحدات المحلية لمركز بيلا الـ11، بجانب الإدارات الصحية والزراعية والبيطرية والتعليمية ومنطقة مياه الشرب وهندسة الري وهندسة الصرف ومداخل المدينة والحدائق العامة والمنتزهات ، على أن تتنوع الأشجار بكل منطقة بين مثمرة وزينة.



كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق بمدينة الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، والمدارس والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وزيادة المسطحات الخضراء داخل المدن والقرى.

كما تابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، زراعة الأشجار المثمرة بالحديقة الجديدة أمام بنك مصر بسيدي سالم ،وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين، والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية وذلك من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، و تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتحسين جودة الهواء.

