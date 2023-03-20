الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لشخصين لاتهامهما بالتعدى على طفلة بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد لقيامهما بالتعدى على طفلة لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرها وتعريض حياتها للخطر بنطاق دائرة مركز بلبيس في القضية رقم 25466 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، والمقيدة رقم 4218 كلى جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

البداية 

تعود البداية، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين "م . س"، و"إ.  س" مقيمين بمركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بالتعدى على طفلة عمرها 14 سنة، وتعريض حياتها للخطر بنطاق مركز بلبيس.

كشف  أمر الإحالة عن أن المتهمين قد تم ضبطهما بعد إذن النيابة العامة، لقيامهما بتعريض حياة الطفلة وأخلاقها للخطر، بأن المتهم الأول من أقاربها شقيق والدها، وقام مع المتهم الثانى بالتعدى عليها وتعريض حياتها للخطر، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق محافظة الشرقية متهمين السجن المؤبد طفلة المستشار أحمد سليمان الجمل نيابة جنوب الزقازيق

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