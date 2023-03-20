الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أول أيام الأسبوع الخامس في الصوم.. من هو المخلع؟

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببدء أسبوع المخلع وهو الأسبوع الخامس من اسابيع الصوم الكبير الذي يستغرق 55 يوما متصلة بدأت في 20 فبراير لتنتهي يوم 16 ابريل باحتفالات عيد القيامة المجيد.

ووفقا لما رواه القديس يوحنا تلميذ المسيح في خامس فصول البشارة الانجيلية التي تحمل اسمه، فقد تم شفاء المخلع في آونة كانت عيد لليهود، فصعد المسيح إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية «بيت حسدا» لها خمسة أروقة، في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم، يتوقعون تحريك الماء؛ لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه.

وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة، هذا رآه المسيح مضطجعا، وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: «أتريد أن تبرأ؟»، أجابه المريض: «يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. بل بينما أنا آت، ينزل قدامي آخر»، قال له المسيح: «قم. احمل سريرك وامش»، فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. وكان في ذلك اليوم سبت.

فقال اليهود للذي شفي: «إنه سبت! لا يحل لك أن تحمل سريرك»، أجابهم: «إن الذي أبرأني هو قال لي: احمل سريرك وامش»، فسألوه: «من هو الإنسان الذي قال لك: احمل سريرك وامش؟»، أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن المسيح اعتزل، إذ كان في الموضع جمع، بعد ذلك وجده المسيح في الهيكل وقال له: «ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا، لئلا يكون لك أشر».

المخلع أصدقاء المخلع والمعجزة الحقيقية اسبوع المخلع

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