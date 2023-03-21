الوصيفة الرابعة لملكة جمال الأناقة: كنوز الـ27 محافظة مشروعي الأساسي

يعتبر شهر مارس هو شهر الاحتفال بالمرأة المصرية، لذا يتم تسليط الضوء على المسابقات التى تعد الفتاة البطلة فيها، ومؤخرًا وبالتحديد نهاية الشهر الماضي تم تتويج بسنت علي محمود بلقب ملكة جمال الأناقة لعام 2023 في نسختها الثامنة، برئاسة محمود نجاح في حفل تمت إقامته تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، في قاعة الأوبرا في نادي الطيران المدني.

وحصدت على لقب الوصيفة الرابعة المتسابقة دينا مصطفى، وخلال السطور التالية نوضح معلومات عنها:

هي الوصيفة الرابعة بين المتسابقات وتبلغ من العمر23 عامًا، درست فى كليه الإعلام قسم إذاعة وتليفزيون.

قالت مصطفى: «شاركت بالمسابقة بالصدفة البحتة، ومن شجعني والدتي وشقيقتي دنيا وصديقتي المقربة سارة، فأنا أؤمن بأن ربما صدفة تغير حياة الإنسان وبالفعل قدمت طبعًا كنت خايفه جدًا، لكن عندما قرأت الشروط الخاصة بها جذبني شرط خدمة ومساعدة البلد من خلال الترويج السياحي أو عمل مشروع خيري حيث أن هذا الجزء ما أهتم به بالفعل، فمنذ بداية اليوم الأول من اشتراكي سعيت أني أقوم بالترويج السياحي من خلال مبادرة أطقلنا عليها (كنوز الـ27) مشاركة فيها مع أصدقائي من الفتيات والشباب وهي عبارة عن جولات تعريفيه لل27 محافظة المصرية وتعريف الشباب بتاريخ واثار بلدهم والأماكن الخفية فيها وبالفعل بدأت تصوير للأماكن السياحية، والحمدلله الFeedback بتاعها كان حلو جدًا".

واستكملت: “أما المشروع الخيري بالفعل لأوراق جمعية لتكون تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، هدفها الأول والأخير خدمة وتجهيز الفتيات الأيتام ومساعدة الغارمات وذوي الاحتياجات الخاصة، واشتراكي بالمسابقة هو الأمر الذي شجعني لاتخاذ خطوات حقيقية في هذه المشاريع”.

والوصيفات هن الأولى هي ماريز ألفونس، الوصيفة الثانية هي المتسابقة أميرة علاء، الوصيفة الثالثة هي مارينا مليون، أما الوصيفة الرابعة هي دينا مصطفى، أما الفائزة بلقب Top Model المتسابقة نورين.