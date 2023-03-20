مطار القاهرة يستقبل 79 ألف راكب على متن 559 رحلة.. اليوم

تستقبل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، حوالي 559 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية لنقل ما يقرب من 79 ألف راكب بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدوليية الوافدة إلى البلاد.

ومن المقرر، أن تستقبل صالات الوصول الدولية بمطار القاهرة، 237 رحلة جوية تنقل 36 ألف راكب، كما تنطلق بصالات السفر الدولية والداخلية 286 رحلة لنقل حوالي 44 ألف راكب.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الطيران المستمرة لتنشيط السياحة وفتح آفاق جديدة بين المطارات المصرية والسياحة الأوروبية.