الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بدرجات الحرارة العالية (فيديو)

طقس بارد
طقس بارد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو نهاية فصل الشتاء، ومن المتوقع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وتسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

 

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الإثنين، أننا نتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فضلًا عن وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث إنه يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب أشعة الشمس.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية ما زالت ما بين مائلة للبرودة ومعتدلة خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، ودافئة على المناطق الجنوبية، بالإضافة إلى أننا نشهد نشاط سرعة الرياح، مما يساعد بشكل كبير على شعورنا بانخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

 

نشهد أجواء باردة وشديدة البرودة خلال فترة الليل

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد أجواء باردة وشديدة البرودة خلال فترة الليل، خاصة في المدن الجديدة ومحافظات شمال الصعيد ووسط سيناء، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وبعض المحافظات الداخلية، وقد تصل لبعض الأماكن بالقاهرة الكبرى.

 

ونوهت بأنه بداية من غدًا الثلاثاء يبدأ فصل الربيع، كما أننا نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، موجهة رسالة للمواطنين، قائلة: "لا تنخدعوا بدرجات الحرارة العالية، وسنشهد ارتفاعات طفيفة خلال شهر رمضان".

الأرصاد الارصاد تحذر تنخدعوا درجات الحرارة العالية درجات الحرارة

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