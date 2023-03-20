الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ملكة جمال الأناقة2023: «عائلتي كانت في مقدمة الداعمين لي»

بسنت علي محمود ملكة
بسنت علي محمود ملكة جمال الأناقة لـ2023

اعتاد المصريون خلال شهر مارس سنويًا على الاحتفال بالمرأة المصرية، وتسليط الضوء على نجاحاتها خلال العام.

وفي نهاية فبراير الماضي، كان للفتاة المصرية بسنت علي محمود، موعدًا مع تسجيل تمكين جديد للمرأة المصرية، بتتويجها ملكة جمال الأناقة لـ2023 في نسختها الثامنة، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

"الدستور" كان لها لقاءًا مع ملكة جمال الأناقة 2023، نرصد تفاصيله في السطور التالية..

“بسنت محمود” فتاة في الـ21 من عمرها، درست في كلية الإعلام قسم اللغة الإنجليزية وتخصصت في العلاقات العامة والتسويق، وتوجت بلقب ملكة جمال الأناقة لعام 2023.

وقالت “بسنت” لـ"الدستور": قررت الاشتراك في المسابقة بعد معرفتي بأهدافها وأنها لا تركز على الجمال بل لديها العديد من الشروط الأخرى الهامة لقبول الاشتراك، مثل “الثقافة” وتعدد العلاقات الإنسانية والأنشطة الاجتماعية داخل المجتمع والتمتع بقدر من الثقافة والأناقة الفكرية بجانب المظهر وغيرها من الشروط الأخرى، وبالفعل اشتركت ولم أكن أتخيل أن أحصل على اللقب.

وأضافت: “تواصلت عن طريق السوشيال ميديا مع إدارة المسابقة وبالفعل تجاوزت المقابلة الأولى واستطعت أن التحق بها، وكنتُ حريصة على تنفيذ التعليمات”.

وتابعت: "الالتزام، روح المنافسة الشريفة، التعاون" هذا هو حصاد ما تعلمته من تجربة ملكة الأناقة، وأحرص على عدم التخل عن هواياتي وهي “القراءة وممارسة الرياضة”.

وتابعت موجهة نصيحة لكل فتاة في مثل عمرها، بألا تهمل ممارسة الرياضة، وذلك حفاظًا على رشاقتهن وصحتهن فالرياضة تخرج الطاقة السلبية من الجسم، وتعمل على إعطاء الجسم النشاط والحيوية اللازمة.

واستكملت: "المنافسة بالطبع كانت صعبة فجميع الفتيات بذلن بالفعل مجهود كبير، وهذا كان مصدر قلق ايجابي بالنسبه لي، أما عن شعوري بعد الحصول على اللقب فهو لا يوصف بالطبع حيث تكلل مجهودي بالفوز فكنت سعيدة ولحظة لا أنساها.

وقالت:" عائلتي كانت في مقدمة الداعمين لي في كافة الفعاليات الخاصة بالمسابقة، ومن أحلامي أن أصبح إعلامية ناجحة وأتبنى القضايا والمشاكل التى تواجه مجتمعنا.

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وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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