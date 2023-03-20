الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«ضع أهدافًا وكن منظمًا».. استراتيجيات ذكية تعزز من أداء عملك

استراتيجيات ذكية
استراتيجيات ذكية تعزز من أداء عملك

إذا كنت تهدف إلى ترقية أو ترغب ببساطة في زيادة إنتاجيتك، فإن مفتاح النجاح في مكان العمل يكمن في تطوير استراتيجيات فعالة، من تحسين مهارات الاتصال لديك إلى البحث عن التعليقات، إليك 8 طرق ذكية يمكن أن تساعدك على التفوق في عملك، وذلك وفقًا لموقع hindustantimes 

 

 وإليك 8 طرق ذكية يمكن أن تساعدك على التفوق في وظيفتك.

1. ضع أهدافًا واضحة: تحديد أهداف واضحة هو المفتاح لتعزيز تركيزك وتحفيزك في العمل، تأكد من أن أهدافك محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة ومحددة زمنياً،  لن يساعدك ذلك على البقاء على المسار الصحيح فحسب، بل يمنحك أيضًا إحساسًا بالإنجاز عند تحقيقه.

2. التعلم من الملاحظات: التعليقات هي أداة ممتازة لتحسين أدائك، ابحث عن ملاحظات بناءة من زملائك أو مشرفك بشكل منتظم، سيساعدك هذا على تحديد نقاط القوة والضعف لديك، وإجراء التعديلات اللازمة في عملك وفقًا لذلك. 

3. ابق منظمًا: يمكن أن يؤدي التنظيم إلى زيادة كفاءتك وتقليل التوتر بشكل كبير، استخدم أدوات مثل التقويمات وقوائم المهام وأنظمة إدارة البريد الإلكتروني للبقاء على اطلاع بالمهام والمواعيد النهائية. 

4. إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية: الاعتناء بنفسك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ذروة الأداء.. تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام وأخذ فترات راحة عند الحاجة. 

5. ابحث عن التعلم المستمر: إن تعلم مهارات ومعارف جديدة يمكن أن يساعدك في البقاء على صلة وقيمة في وظيفتك.. احضر الدورات التدريبية واقرأ الكتب والمقالات وابحث عن فرص للتعلم من الخبراء في مجالك. 

6. التعاون مع الآخرين: يمكن أن يساعدك التعاون في توليد أفكار جديدة  وحل المشكلات المعقدة وتعزيز روح الصداقة الحميمة بين زملائك، ابحث عن فرص للعمل في مشاريع مع زملائك وتعلم من خبراتهم.

7. كن إيجابيًا: يمكن أن يقطع الموقف الإيجابي شوطًا طويلًا في تعزيز الإنتاجية والرضا الوظيفي، ركز على الإيجابيات واكتسب عقلية النمو واحتفل بإنجازاتك.

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