الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، محاكمة محمود حسين، و19 آخرين في القضية رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

وتُعقَد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

ووجّهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 7449 لسنة 2022، تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها. 

وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية، وهربوا أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

الدائرة الأولي إرهاب جنايات أمن الدولة العليا محاكم بدر محاكمة محمود حسين جماعة إرهابية تهريب أموال للخارج

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