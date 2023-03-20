ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوى

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في مخلفات بلاستيك كاوتش بطريق "الإسكندرية - القاهرة" الصحراوي بجوار كوبري أبوالخير، وذلك قبل امتداده إلى مواسير شركات البترول المجاورة للحريق، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ناحية كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين نشوب حريق في مخلفات بلاستيك وكاوتش بجوار الكوبري، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى مواسير شركات البترول الموجودة بالمنطقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.