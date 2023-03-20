الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ألمانيا تلجأ إلى «الروبوتات» لحل أزمة «التمريض»

الروبوت جارمي
الروبوت جارمي

قال موقع "فرانس ٢٤"، إن ألمانيا تلجأ إلى إدماج الروبوتات بعمل المرافق الصحية ودور المسنّين وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتطوير طب الشيخوخة؛ بسبب ارتفاع عدد وظائف التمريض الشاغرة.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن الروبوت "جارمي" مختلفًا عن الروبوتات الأخرى فهو مثبت فوق قاعدة متحركة ومجهز بذراع آلية وشاشة سوداء تظهر عليها دائرتان زرقاوان هما بمثابة عينيه، لكن هذا الروبوت يمثل حلمًا للطبيب المتقاعد جونتر شتاينباخ، لأنه قادر على تشخيص الأمراض وربما توفير العلاجات والرعاية، مستقبلًا.

وتولى تصميم "جارمي" عشرات الباحثين من معهد ميونيخ للروبوتات والذكاء الآلي المتخصصين في الجيرياترونكس، وهو مجال جديد تستخدم فيه التقنيات الحديثة لتطوير طب الشيخوخة، حيث تسجل ألمانيا أعلى معدلات الشيخوخة في العالم.

ومع توقع وصول عدد وظائف التمريض الشاغرة في ألمانيا إلى 670 ألفًا بحلول العام 2050، يتمثل هدف الباحثين البسيط في إدماج الروبوتات بعمل المرافق الصحية ودور المسنّين، ما يحدّ من تنقل الأطباء بين مراكز الرعاية هذه.

يقول الباحث والمسؤول العلمي عن المختبر عبد الجليل ناصري (43 عامًا):"لدينا أجهزة صراف آلي لسحب الأموال، لكن تخيلوا أن في أحد الأيام، وضمن النموذج نفسه، سيُتاح للأشخاص الخضوع لفحوصهم الطبية في نوع من المراكز التكنولوجية".

وسيتمكن الأطباء من تقييم النتائج التي يوفرها الروبوت عن بُعد، في خطوة مفيدة، خصوصًا للأشخاص الذين يعيشون في أماكن نائية.

ويمكن لهذه الروبوتات أن تقوم بمهمات عدة، كتقديم وجبات طعام أو فتح عبوة من الماء أو طلب المساعدة في حال سقوط المريض أو إطلاق محادثة بالفيديو مع عائلته أو أصدقائه.

ويلفت “ناصري”: إلى أنه "ليس معروفًا بعد متى سيصبح (جارمي) مُتاحًا في الأسواق، فيما لم تُحدّد بعد تكاليف تصنيعه واستخدامه، لكن استخدامه أصبح أمر ملح، واعتبارًا من العام 2030، ينبغي أن نكون قادرين على دمج هذا النوع من التكنولوجيا في مجتمعنا".

التقنيات الحديثة الروبوتات الشيخوخة المراكز التكنولوجية المرافق الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وبعض المحافظات اليوم

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الإثنين 20 مارس 2023

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 20 مارس 2023 ودرجات الحرارة

أمطار غزيرة فى مدن وقرى دمياط

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق طريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر