الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإفراج عن اثنين من موظّفى اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر اختُطِفا فى مالى

مالي
مالي

 أعلن الفرع المالي للجنة الدوليّة للصليب الأحمر على تويتر، الافراج عن  اثنين من موظّفي اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر اختُطِفا قبل أسبوعين في شمال مالي.

 

وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد أشار الفرع إلى إطلاق سراح موظّفَي اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، اللذين اختُطِفا في 4 مارس بين مدينتَي جاو وكيدال، شمال مالي، بدون شروط، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنيّة خطرة، وبات العنف وخطف الأجانب والماليين أمراً شائعاً، وتتراوح دوافعه من المطالبة بفدية إلى الانتقام.

بوركينا فاسو تفرض حظر تجول بالقرب من مالي وغانا وتوغو

وفرضت السلطات في بوركينا فاسو، الأحد، حظر تجول في المناطق الواقعة بالقرب من الحدود مع مالي وغانا وتوغو من أجل المساعدة في محاربة الجماعات الإرهابية.

وقال السكرتير العام لإدارة المنطقة الشمالية فى بوركينا فاسو "في إطار مكافحة الإرهاب يتم فرض حظر تجول من الساعة 22:00 مساء حتى الساعة 05:00 صباحا في أراضي المنطقة كلها حتى يوم الجمعة 31 مارس الجاري"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم فرض حظر التجول أيضا في أجزاء من المنطقة الشرقية الوسطى من البلاد.

تنظيم داعش الإرهابى يعلن مسئوليته عن مقتل 70 جنديًا فى بوركينا فاسو

وقبل أسبوع، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته عن حادث مقتل أكثر من 70 جنديًا وإصابة العشرات واحتجاز خمسة رهائن في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو.

وأشار تنظيم داعش الإرهابي إلى أنه هاجم قافلة كانت تحاول التقدم إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقرب من ديو في منطقة أودلان الساحلية، لافتاً إلى أنه استولى على أسلحة وطارد الجنود لأميال في الصحراء.

وأظهرت الصور التي نشرتها التنظيم الإرهابي 54 جثة في زي عسكري ملقاة في التراب ملطخة بالدماء، فضلا عن أكثر من 50 بندقية هجومية مصادرة وصور لخمسة جنود قالت إنهم أُسروا.

 

للجنة الدولي ة للصليب الأحمر موظ في اللجنة الدولي ة اخت ط فا شمال مالي مدينت ي جاو وكيدال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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