الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الاتحاد السكندرى يتحدى الغيابات أمام فاركو فى كأس رابطة الأندية المحترفة

فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري

يشهد ستاد الإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين الاتحاد السكندري وفاركو في دور ال16 لبطولة كأس رابطة الأتندية المحترفة.

المباراة تأتى في توقيت حقق فيه الفريقان نتائج جيدة في بطولة الدوري حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 36 نقطة وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات ولديه الطموح للمنافسة بقوة على الفوز بكأس الرابطة رغم غياب خمسة لاعبين لانضمامهم للمنتخبات الوطنية المحتلفة.

واختار الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان ومحمود علاء وخالد صبحي والسيد سالم ومصطفى إبراهيم وصبري رحيل وناصر ناصر وإبراهيم حسن وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور ومورو ساليفو وأحمد بهاء ومحمود عبدالعزيز ومحمد محمود ومحمد فارس وفوزي الحناوي  وأوستن أموتو وأحمد عيد وأحمد حامدين.    

ويغيب عن الاتحاد كل من هشام صلاح لوجوده في معسكر المنتخب الوطني وعبد الغني محمد لانضمامه للمنتخب الأوليمبي ومحمد صالح وعبد الله نصيب وكريستوفاو مابولولو لانضمامهم لمنتخبات فلسطين والأردن وأنجولا.

في المقابل تحسنت نتائج فاركو منذ تولي طارق العشري تدريب الفريق وتقدم للمركز الثامن برصيد 27 نقطة ولم يذق طعم الهزيمة في أخر ست مباريات وسيعمل طارق العشري على استغلال النقص العددي في فريق الاتحاد لتحقيق الفوز والصعود للدور ربع النهائي رغم غياب محمود حمادة لانضامه للمنتخب الوطنى وأحمد شريف لوجوده في معسكر المنتخب الأوليمبي .

وركز العشري خلال التدريبات على إيقاف مفاتيح لعب الاتحاد خاصة إبراهيم حسن وخالد الغندور وفرض رقابة صارمة على المهاجم النيجيري أوستن أموتو إضافة لاستغلال القدرات الخاصة لشكري نجيب ورزقي حمرون وعمرو جمال في الجانب الهجومي.

يدير المباراة محمود وفا ويساعده محمود كثير ووليد عبد اللطيف ومعهم محمود ناصف حكما رابعا والسيد شعبان حكم فيديو ومحمد عبد العزيز مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأتندية المحترفة الاتحاد السكندرى فاركو الصربي زوران مانولوفيتش طارق العشري

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