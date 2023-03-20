الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرس الحدود الأوكرانى يكشف تطورات معركة «باخموت» ضد القوات الروسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن حرس الحدود الأوكراني، عن صد وحداته المنتشرة في باخموت بمنطقة دونيتسك لأربع هجمات روسية، مما أدى إلى القضاء على خمسة من أفراد القوات الروسية وإصابة تسعة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لدائرة حرس الحدود الحكومية الأوكرانية، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم، أن " حرس حدودنا صدوا أربع هجمات للقوات الروسية في اليوم الماضي".

تجدر الإشارة إلى أن وحدات مجموعة فاجنر الروسية تهدف إلى الاقتراب من تحصينات القوات الأوكرانية دون أن يلاحظها أحد واختراق خط دفاع أوكرانيا.

وجاء في التقرير: "لكن، بدلًا من ذلك، واجهوا نيرانًا كثيفة من مدافعينا".

وذكرت يوكرينفورم، في وقت سابق، أنه تجري معارك ضارية بالقرب من باخموت، حيث يعاني الروس من خسائر فادحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

8 خدمات تموينية هامة على بوابة مصر الرقمية

يوفنتوس يهزم إنتر ميلان بهدف فى الدورى الإيطالى

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

عبدالحليم قنديل: الحرب الروسية الأوكرانية أصبحت عالمية بعد مشاركة 50 دولة بها

«الاستثمار الأوروبى» يقدم 100 مليون دولار لتطعيم مليونى طفل بالإكوادور

حظك اليوم الإثنين 20 مارس 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف "الأطراف الخمسة"؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر