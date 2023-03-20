الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كورتوا بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة: فقدنا الدوري.. وأمامنا كأس الملك وأبطال أوروبا

تيبو كورتوا
تيبو كورتوا

أكد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، أن فريقه خسر تقريبا لقب الدوري عقب فوز برشلونة في الكلاسيكو لكنه شدد على ضرورة الانتصار في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ومواصلة القتال.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بهدفين لهدف ليصبح فارق النقاط لصالحه 12 نقطة في الدوري الإسباني.

وقال كورتوا في تصريحات نشرتها صحيفة آس الإسبانية: "علينا أن نكون صادقين، سنواصل القتال لكن هناك فارق في أربع مباريات، الأمر صعب، لا شيء مستحيل، لكن سيتعين علينا المجيء إلى هنا للفوز والتأهل بكأس ملك إسبانيا".

وأضاف: "اليوم لعبنا مباراة رائعة وكان لدينا العديد من الفرص، يمكنك المضي قدمًا لكنهم سجلوا هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وهذا أثر علينا كثيرًا، في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد، لم يكن لدينا الكثير من الفرص، لكننا وصلنا ولم نستغلها، كنا في طريقنا لتحقيق النصر، وتركنا المساحات وسجلوا هدفًا ضدنا".

وأتم كورتوا: "أنا سعيد بمساعدة الفريق، لكننا لم نحقق الفوز، يجب ألا نستسلم، متأكد من أننا سنحقق الفوز في الكأس ولدينا عام جميل للغاية في دوري الأبطال".

تيبو كورتوا برشلونة ريال مدريد الدوري الاسباني دوري ابطال اوروبا كاس ملك اسبانيا

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