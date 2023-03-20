الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 19 شخصا فى حادث مروع ببنجلاديش

حادث بنجلاديش
حادث بنجلاديش

 لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من عشرين آخرين إثر سقوط حافلة مسرعة في مجرى مائي وسط بنغلاديش، حيث بدا أن السائق فقد السيطرة عليها.

وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة دكا قادمة من مدينة خولنا جنوب غربي البلاد.

وقال أبو نعيم مفضل الحق، المسؤول في شرطة الطرق السريعة المحلية، إن الحادث وقع عندما وصلت الحافلة إلى منطقة شبشار بمديرية ماداريبور.

وأضاف أن 14 شخصًا، بينهم سائق الحافلة، لقوا حتفهم في موقع الحادث.

وذكرت وكالة أنباء بنغلاديش الرسمية، أن ثلاثة أشخاص قضوا في وقت لاحق.

وتكثر حوادث الطرق في بنغلاديش بسبب التراخي في إنفاذ قانون المرور، والقيادة المتهورة.

جدير بالذكر، أن حوالي ثمانية آلاف شخص يلقون حتفهم سنويًا بسبب حوادث الطرق في بنغلاديش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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