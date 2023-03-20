الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من تشافى بعد الفوز على ريال مدريد فى الكلاسيكو

تشافي هيرنانديز
تشافي هيرنانديز

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، سعادته الشديدة بالفوز الذي حققه فريقه على ريال مدريد بهدفين لهدف في الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال تشافي، في تصريحات عقب المباراة: "لدي شعور بالسعادة والرضا بعد هذا الانتصار على فريق رائع مثل ريال مدريد، لقد حظينا بعدد جيد من الفرص وسيطرنا على معظم أوقات المباراة".

وأضاف: "نجح المنافس في الخروج من الضغط بشكل جيد، وخلقوا لنا بعض المشاكل من فرص خطيرة، لكن بشكل عام كنا أفضل من ريال مدريد اليوم والفوز كان مستحقًا عن جدارة".

وتابع: "كانت لدي شكوك حتى اللحظة الأخيرة بشأن التشكيلة الأساسية بين الدفع بسيرجي روبيرتو وفرانك كيسي، في النهاية أتضح أن القرار كان جيد للغاية لأن كلاهما سجل اليوم".

وأتم تصريحاته: "أرادنا إجراء تغيير بالدفع بـ فيران توريس بغض النظر عما إذا كان هدف الريال سيُحتسب أم لا؛ لأن رافينيا بذل جهدا كبيرا للغاية وحصل على بطاقة صفراء".

تشافي هيرنانديز ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني الليجا

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