إعلامى يفجر مفاجأة بشأن انتقال إمام عاشور إلى الأهلى

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن وجود إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والمحترف في صفوف ميتيلاند الدانماركي على رأس أولوياته ليصبح أول صفقات المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

ونشر مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "إمام عاشور الصفقة الأولى والأهم للأهلي في الموسم الجديد".

وأضاف: "نادي ميتلاند الدنماركي ينافس على الهبوط، واللاعب لن يستمر معهم إذا هبطوا، الأهلي يضع إمام عاشور على رأس أولوياته للموسم الجديد".

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى صفوف الفريق الدانماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.