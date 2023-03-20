الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الجزائرى: ندعم العمل الوقائى ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة

وزارة الخارجية الجزائرية
وزارة الخارجية الجزائرية

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رؤية بلاده الداعمة للعمل الوقائي ومعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة، وخلق الظروف المؤاتية لتوطين السكان في البلدان من خلال التعاون الدولي المناسب والمعزز.


جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الخارجية الجزائرية بالجزائر العاصمة، لنائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة والمرشحة لقيادتها إيمي بوب.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المناقشات تركزت على آفاق تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ مهامها، والتي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان الإدارة الإنسانية والمنظمة للهجرة وفقًا لنهج عالمي قائم على الشرعية والتعاون الدوليين.


وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية الجزائري على الأهمية الكبرى التي توليها بلاده لمسألة الهجرة والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

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