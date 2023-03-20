الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حكومة بيرو تعرب عن تضامنها مع متضررى الزلزال وتطالبهم بالتزام الهدوء

زلزال بيرو
زلزال بيرو

أعربت حكومة بيرو عن تضامنها مع المواطنين المتضررين من الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7ر6 درجة، وكان مركزه في الإكوادور، وطالبت المواطنين على جانبي الحدود بالتزام الهدوء.


وذكر مكتب الرئاسة البيروفية - على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- : "بالنظر إلى الزلزال القوي الذي وقع في تومبيس ومركزه الإكوادور ، فإننا نعرب عن تضامننا وندعو أخواتنا وإخواننا على جانبي الحدود إلى الهدوء".


كما أفاد مكتب الرئاسة بأنه كان ينسق مع الكيانات ذات الصلة لتقييم الضرر الشخصي والمادي، وكذلك تنفيذ الإجراءات الفورية المقابلة، بحسب وكالة أنباء بيرو الرسمية.

وضرب زلزال بلغت قوته 7ر6 درجة جنوب الإكوادور، أمس السبت، وشعر به سكان بيرو.. وفي مدينة تومبيس البيروفية الحدودية مع الإكوادور، لقيت طفلة مصرعها جراء سقوط حجر على رأسها، فضلا عن وقوع إصابات وانهيار أكثر من خمسة منازل، بحسب السلطات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى و الهلال السودانى فى الجولة السادسة بدورى أبطال أفريقيا

حكومة بيرو تعرب عن تضامنها مع متضررى الزلزال وتطالبهم بالتزام الهدوء

الأردن يدعو لدعم حق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة

متطوعة بالمبادرة الرئاسية: «حياة كريمة» نواة لمبادرة «كتف فى كتف»

رانيا منصور بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور لها

«طب طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الـ 59 بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف "الأطراف الخمسة"؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر