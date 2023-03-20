المجلس الإقليمى للصحة يناقش استعدادات مستشفيات الغربية خلال شهر رمضان

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للصحة لمناقشة استعدادات المستشفيات لمواجهة الكوارث والأزمات، إلى جانب مناقشة استعداد المستشفيات خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتورة عفاف عبد العزيز عميدة كلية التمريض، والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء، والدكتور فتحي فايد نقيب أطباء الأسنان، والدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد سعدية مدير هيئة الإسعاف ومديري الإدارات الصحية.

بدأ المحافظ الاجتماع بمناقشة مدى جاهزية مستشفيات المحافظة لمواجهة التحديات المحتملة خلال الفترة القادمة، وكذلك جاهزية الأقسام بها لاستقبال الحالات الحرجة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين مديرية الصحة والجامعة وهيئة الإسعاف في استقبال الحالات إلى جانب مناقشة خطط المستشفيات في التعامل مع الطوارئ وتوفير البديل لها، مؤكدًا على أهمية وضرورة التنسيق مع محافظات الجوار بهذا الشأن.

واستكمل محافظ الغربية اجتماعه بمناقشة حملات التوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة والمتعلقة بالصحة، وعلى رأسها التغذية السليمة، الوجبات الصحية والعادات الغذائية السيئة وما يرتبط بذلك من ظهور بعض الأمراض وعلى رأسها التقزم، الهزال والأنيميا.

كما استعرض رحمي الآليات المتبعة لخفض معدلات (الوفيات النفاسية، الإنجاب الكلي واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وفيات الأطفال حديثي الولادة، وفيات الأطفال دون سن الخامسة)، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالولادة التي يشرف عليها أخصائيون مدربون، مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، مؤكدًا أن الأساس في تحقيق ذلك ينبع من تشجيع الإناث باتخاذ قرارات خاصة برعايتهن الصحية وتشجيع السيدات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

ووجه المحافظ مديرية الصحة بالتنسيق مع جامعة طنطا والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتأمين الصحي، بتنفيذ برامج مكثفة للتوعية عن طريق (القوافل الطبية – المنشورات – فيديوهات) لجميع الأعمار وفئات المجتمع، كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع الجامعة بوضع تصور لخطط إخلاء المستشفيات حال حدوث طوارئ مفاجأة والاستعداد المسبق لها لمواجهة وإدارة الأزمات المحتملة بنجاح مع وضع حلول بديلة لكل مستشفى تكون قابلة للتنفيذ.

كما وجه محافظ الغربية بتنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للزائرات الصحيات والرائدات الريفيات بشأن الغذاء الصحي السليم وكيفية إعداده وذلك لتوعية جمهور المحافظة من السيدات اللواتي يتعاملن معهن إلى جانب تكليف مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالتعاون مع نقابة الصيادلة للاستعانة بعدد 400 صيدلي حاصل على دورة التغذية وذلك حتى يشاركوا في حملات التوعية بالغذاء السليم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي ذات السياق، تم تكليف مديرية الصحة بالتنسيق مع الجامعة لتوفير أطباء التخصصات الحرجة وتواجدهم بصورة مكثفة خلال الفترة القادمة وتوفير كافة الاستعدادات اللازمة بأقسامها بمختلف مستشفيات المحافظة، إلى جانب تكليف الصحة والتأمين الصحي بالتنسيق مع الجامعة ونقابة الأطباء بإعداد قائمة بكافة الأجهزة الضرورية والمطلوب تزويد المستشفيات بها حتى يتسنى مخاطبة وزارة الصحة بشأنها.