الشهاوي: تحرير طابا جاء بعد معركة دبلوماسية وقانونية

علق اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، على ذكرى تحرير طابا بعد مرور 34 عاماً على التحرير.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأحد، إن مصر لا يمكن أن تفرط في أي شبر من أرضها واستعادت طابا بعد ملحمة دبلوماسية وقانونية.

وأشار إلى أن مصر قهرت نظرية الجيش الذي لا يقهر في التاريخ، وحطمت آمال إسرائيل في الاحتفاظ بطابا، موضحاً أن مصر استردت سيناء بكل وسائل النضال بداية من الحرب وحتى المباحثات الدبلوماسية والقانونية.

وأكد أن تحرير طابا جاء بعد معركة دبلوماسية وقانونية، موضحاً أن سيناء لها مكانة متميزة في قلب كل مصري سطرتها سواعد أبنائها ودماء شهدائها.