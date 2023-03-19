الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هشام عباس: أغنية رمضان بها الكثير من بهجة الشهر الكريم

هشام عباس
هشام عباس

كشف الفنان هشام عباس، عن تفاصيل أغنيته الجديدة لشهر رمضان المبارك.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الأحد، إن أغنية رمضان بها الكثير من بهجة الشهر الكريم.

وأضاف أن أغاني التترات للمسلسلات الرمضانية لها طابع خاص وخاصة في شهر رمضان، موضحاً أن كل أغاني رمضان لها ذكريات جميلة ومبهجة معه.

وأشار إلى أن تتر مسلسل يتربي في عزو الأشهر له ويغنيها في الحفلات والأفراح حتي الآن.  

وتابع: "أغنى تتر مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين الذي سيعرض فى شهر رمضان وطاقق زى تتر حمادة عزو.. ويارب تعجبكم الأغنية". 

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