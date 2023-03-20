الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخماد حريق شب في مخالفات كاوتش وبلاستيك بـ«إسكندرية الصحراوي»

سيارة إطفاء
سيارة إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية والحريق التابعة لمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على حريق شب في مخلفات بلاستيك وكاوتش بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بجوار كوبري أبوالخير، وذلك قبل امتداده إلى مواسير شركات البترول المجاوره للحريق، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق ناحية كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي على الفور انتقلت قوة أمنية وقوات من الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق.

بالمعاينة الأولية والفحص، تبين نشوب حريق في مخلفات بلاستيك وكاوتش بجوار الكوبري، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة علي الحريق قبل امتدداه الي مواسير شركات البترول الموجوده بالمنطقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد مصدر أمني انه لا صحة لم تردد علي مواقع التواصل من نشوب حريق هائل بمواسير خاصة بالبترول بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بجوار كوبري أبوالخير، مؤكدًا أن الحريق شب في مخلفات بلاستيك وكاوتش بجوار الكوبري ولم يمتد الي مواسير البترول وتم الدفع بسيارات الاطفاء وتم السيطرة علي للحريق.

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