أحمد المسلماني يبرز أهمية الأقمار الصناعية فى مصر

سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على الأقمار الصناعية فى مصر، حيث قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم البرنامج، إن القمر الصناعى حورس 1 تم إطلاقه هذا العام 2023، وسيغطى المشروعات المصرية منها المشروعات الزراعية، وسيحقق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه مختص بالزراعة وموارد المياه والمشروعات الكبرى.

وأضاف المسلمانى، أن القمر الصناعى المصرى طيبة 1 تم إطلاقه فى 2019، وهو يساعد فى تعزيز شبكة الاتصالات فى مصر، وسيغطى مصر ومناطق أخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتابع: "نتعاون مع دول أخرى أو مع مركز تصنيع وتجميع الأقمار الصناعية، حيث تم إطلاق أكثر من سلسلة من الأقمار الصناعية منها النايل سات والذى يضم حوالى 700 قناة ومنها الجيل الأول والثانى، للنقل التليفزيونى والبث، و"إيجبت سات" وهى أقمار علمية هدفها الرصد العلمى للأراضى المصرية والمحيط المصرى".

وأوضح أحمد المسلمانى أن السلسلة الجديدة من الأقمار الصناعية هى طيبة 1 فى 2019 ، وحورس أحدث قمر صناعى مصرى تم إطلاقه فى فبراير 2023، لافتا إلى تطوير الدولة للمدينة الفضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة مركز تجميع الأقمار الصناعية.