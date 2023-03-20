أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 مارس 2023 وكرتونة البيض في الأسواق

نقدم لكم أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي شهدت استقرار خلال الأسبوع الجاري، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك عقب توفير الأعلاف الحيوانية في الأسواق وحل أزمة الإفراج الجمركي التي أثرت على الثروة الداجنة والحيوانية خلال الشهور الماضية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في الأسواق

يمكن للملايين متابعة أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 مارس 2023 في الأسواق المصرية من خلال التقرير اليومي الذي يقدمه الدستور للقراء في إطار الخدمات المتنوعة التي يتم تحديثها باستمرار عبر الموقع الالكتروني حيث تشهد أسعار الطيور استقرار نسبي في الأسعار المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار إلى 76 جنيها، فيما تصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 82 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار إلى 110 جنيهات، فيما تصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 125 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وصل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار إلى 100 جنيه فيما تصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 110 جنيهات للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وصل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار إلى 120 جنيها، فيما تصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 140 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

وصل سعر كيلو الفراخ الرومي في المزارع للتجار إلى 135 جنيها فيما تصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 145 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



وصل سعر جوز الحمام في المزارع للتجار إلى 110 جنيهات، فيما تصل إلى المواطنين في المحلات بنحو 120 جنيها للكيلو بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.



وصل سعر كيلو الأوراك في المحلات للمستهلكين إلى 85 جنيها.

وصل سعر كيلو الدبابيس في المحلات للمستهلكين إلى 87 جنيها.



وصل سعر كيلو الكبد والقوانص في المحلات للمستهلكين إلى 75 جنيها.

وصل سعر كيلو البانية في المحلات للمستهلكين إلى 170 جنيها.



وصل سعر كيلو الشيش طاووق في المحلات للمستهلكين إلى 165 جنيها.



أسعار البيض اليوم في الأسواق للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 92 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية 95.75 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 98 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية 101.75 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 95 وتصل إلى المواطنين في المحلات التجارية 108.75جنيه.

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