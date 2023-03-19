بسبب تسرب الغاز.. إصابة 9 أشخاص باختناق فى حريق بدير مواس

تسبب حريق هائل، اليوم الأحد، بمنزل بعزبة الحاج قنديل في مركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا، في إصابة 9 أشخاص، بضيق في التنفس بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى، فيما قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة عليه، وإخماده عقب انتقالهم لمكان البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بعزبة الحاج قنديل التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في مركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب تسرب الغاز الطبيعي داخل منزل ملك "بكر نصار عبدالقادر"، وتم إخماده والسيطرة عليه.

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص وهم: أسماء بكر نصار 25 عامًا، هاله محمد عبدالجليل 19 عامًا، وردة فاروق علي أحمد 42 عامًا، محمد أحمد عبدالحميد 21 عامًا، محمد أحمد عيد 21 عامًا، مريم عصام نصار 19 عامًا، أماني أحمد 20 عامًا، حسن خليفه محمد 27 عامًا، وردة عمر محمد 28 عامًا، جميعهم يقيمون بعزبة الحاج قنديل بديرمواس، وتم نقلهم إلى المستشفي المركزي لتلقي العلاج لإصابتهم بضيق في التنفس، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.