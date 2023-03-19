وزيرة الهجرة: 600 ألف دولار تبرعات لدعم مستشفى 57357 خلال جولتي بأمريكا

أكدت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنها في جولة بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل عدة أهداف أولها دعم مستشفى 57357، قائلة: "حضرت إحدى الفعاليات الهامة الخاصة بجمع تمويل للمستشفى وتقوم به الشبكة المصرية".

وأوضحت جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه تم جمع 600 ألف دولار وهذا أكبر مبلغ تم جمعه، مضيفة: "300 ألف دولار تبرعات لمستشفى 57357 خلال جولتي في أمريكا والدكتور محمد العريان تعهد بالتبرع بمثلها".

وأشارت إلى أن الأولوية القصوى بالنسبة لها خلال جولتها في أمريكا اجتماع موسع مع الجالية المصرية في كاليفورنيا حيث يوجد بها حوالي 700 ألف مصري ضمن مليون و800 ألف مصري في الولايات المتحدة.