الأحد 19 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزيرة الهجرة: 600 ألف دولار تبرعات لدعم مستشفى 57357 خلال جولتي بأمريكا

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي

أكدت السفيرة سها جندي، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أنها في جولة بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل عدة أهداف أولها دعم مستشفى 57357، قائلة: "حضرت إحدى الفعاليات الهامة الخاصة بجمع تمويل للمستشفى وتقوم به الشبكة المصرية".

وأوضحت جندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه تم جمع 600 ألف دولار وهذا أكبر مبلغ تم جمعه، مضيفة: "300 ألف دولار تبرعات لمستشفى 57357 خلال جولتي في أمريكا والدكتور محمد العريان تعهد بالتبرع بمثلها".

وأشارت إلى أن الأولوية القصوى بالنسبة لها خلال جولتها في أمريكا اجتماع موسع مع الجالية المصرية في كاليفورنيا حيث يوجد بها حوالي 700 ألف مصري ضمن مليون و800 ألف مصري في الولايات المتحدة.

مواد متعلقة

وفد إعلامى فرنسى يزور «القاهرة الإخبارية» ويشيد بأدائها (صور)

رئيس «فيزا»: مصر واحدة من أهم 4 أسواق أفريقية في التكنولوجيا المالية

منذر رياحنة: أجسد دور شخص طيب ومسكين فى «جعفر العمدة»

«حماة الوطن»: نسخر كل إمكانياتنا لدعم «كتف فى كتف»

«مستقبل وطن»: «كتف فى كتف» مساهمة غذائية لمتضررى الأزمة الاقتصادية العالمية

باحث اقتصادى: مصر تحاول تدبير كل الكميات المتاحة من الغاز لتصديرها

«الضرائب»: زيادة الإعفاء الشخصي للموظف من 9 إلى 15 ألف جنيه

كاتب صحفى: الحكومة تعاملت مع ملف الحماية الاجتماعية بحكمة كبيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بتروسيكل أعلى طريق الواحات

أسعار الفراخ والبانية والبيض اليوم الأحد في التعاملات المسائية

«عهده غير مشرف».. الباز يطالب برفع صور محمد مرسى من مؤسسات الدولة

«الداخلية» تواصل جهودها للحفاظ على استراتيجية حقوق الإنسان (صور)

حريق يلتهم سيارة محملة بالكراتين فى طريق طوخ (صور)

منتجات التعليم الفني تشارك في معرض «أهلاً رمضان» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

كريم فرغلى

الضحك بالبوتوكس المغشوش

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

استحداث آليات للتعاون بين فلسطين وإسرائيل.. ورفعها لقيادات 5 دول بينهم مصر

الاجتماع الخماسى فى مصر: إسرائيل تلتزم بوقف إصدار تراخيص استيطانية لـ 6 أشهر

استضافته مصر.. ننشر نص بيان الاجتماع الخماسى للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل